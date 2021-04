Die US-Indizes schwächeln nach neuen Rekordhochs und einer schwachen Sitzung in Asien. Die asiatischen Aktien zogen sich am Freitag zurück, da China im Kartellverfahren gegen Tech-Firmen wie Tencent oder ByteDance weitere Restriktionen verhängte, die chinesischen PMIs im April fielen und es an der Wall Street am Vortag zu plötzlichen Umkehrbewegungen, sogenannten "Whipsaws", kam. Der marktbreite S&P 500 schloss auf einem neuen Allzeithoch, während der technologielastige Nasdaq sein Intraday-Rekordhoch ...

