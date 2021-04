Um einen sicheren EMV-Schutz in Umgebungen zu erreichen, in denen elektromagnetische Störstrahlungen auftreten, hat Pflitsch das Wellrohr-System Uni Protect EMV entwickelt, das den EMV-Schutz am Fitting und im Wellrohr sicherstellt. Mit dem Wellrohr-System Uni Protect von Pflitsch lassen sich auch ungeschirmte Kabel EMV-sicher upgraden. Das Wellrohr wird dazu mit einem innenliegenden Metallgeflecht versehen. Bei den Protect EMV-Fittings gibt es eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...