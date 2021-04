Der Labor-Betreiber Synlab notiert seit heute an der Frankfurter Wertpapierbörse. Zum Handelsstart notierten die Aktien am Ausgabekurs von 18,00 Euro. Begleitet wurde der IPO von Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA, Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas, HSBC, Jefferies und UniCredit. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern ist das Unternehmen mit Hauptsitz in München in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig. Synlab führt pro Jahr ca. 500 Millionen Labortests durch und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 2,6 Mrd. Euro. Die Synlab-Aktie ist auch im internationalen Marktsegment global market der Wiener Börse.

