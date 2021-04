++ Aktien in Europa werden gemischt gehandelt ++ DE30 testet Preiszone bei 15.250 Punkten ++ MTU Aero Engines und Wacker Chemie berichten über Q1-Ergebnisse ++ Die Mehrzahl der europäischen Aktienindizes werden am Freitag gemischt gehandelt. Der deutsche Leitindex ist der stärkste Index aus der Region, während der russische RTS am meisten nachgibt. Andere Indizes aus Europa notieren in der Nähe der gestrigen Schlusskurse. Der deutsche BIP-Bericht für Q1 wurde um 10:00 Uhr veröffentlicht und erwies sich als eine Enttäuschung. Der Bericht bestätigte, dass die deutsche Wirtschaft in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 geschrumpft ist, aber der Rückgang war mit -1,7% im Quartalsvergleich (Erwartung: -1,5%) stärker als ...

