Die an der Wiener Börse gelistete startup300 AG hat den Jahresabschluss für 2020 präsentiert. Daraus geht hervor, dass die Umsatzerlöse der Gruppe bei 2,15 Mio. Euro liegen (Vorjahr: 4,5 Mio. Euro). Der Rückgang sei mit ausfallenden Events durch die Corona-Krise und weiteren Corona-Einflüsse zu erklären, so das Unternehmen. Es konnten sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 866.000 Euro erzielt werden. Hiervon entfallen 433.000 Euro auf den Kurzarbeit-Zuschuss für den Zeitraum vom 1. April 2020 bis 30. September 2020 und 187.000 Euro auf den Fixkostenzuschuss I, die insbesondere für den Bereich Corporate Consulting beantragt wurden. Der Verlust der startup300 AG konnte 2020 auf 752.000 Euro gesenkt werden nach 4,9 Mio. Euro ...

