Die Wiener Privatbank hat im abgelaufenen Jahr ein Periodenergebnis von -7,9 Mio. Euro (vs. +2,68 Mio. Euro in 2019) verbucht. Speziell die Risikovorsorge in Höhe von 9,4 Mio. Euro drückte auf das Ergebnis. Christoph Raninger, CEO der Wiener Privatbank, sieht die Bank trotz schwierigem Geschäftsjahr 2020 auf einem guten Weg: "Das Covid-19 bedingte Krisenjahr 2020 war für die Wiener Privatbank so etwas wie ein Belastungstest für ihr Geschäftsmodell. Zu Ausbruch der Krise konnten wir mit sicheren Sachwertveranlagungen bei unseren Kunden punkten und im zweiten Halbjahr mit unseren Kapitalmarkt Dienstleistungen. Damit waren wir für jede Marktphase gut positioniert und so konnte die Bank im Kerngeschäft deutlich zulegen. COVID-19 hat aufgrund von Einmaleffekten jedoch auch ...

