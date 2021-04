Das Spezialchemie-Unternehmen Clariant hat für das erste Quartal 2021 organisch leicht steigende Umsätze gemeldet. Verantwortlich waren dafür auch steigende Preise. Die Umsätze aus fortgeführten Aktivitäten von Clariant lagen im ersten Quartal 2021 bei knapp über 1 Mrd. Schweizer Franken (CHF, ca. 910 Mio. Euro). Dies entspricht einer Zunahme von 2 % in Lokalwährung, während Währungsabwertungen zu einem Rückgang von 2 % in CHF geführt haben. Die Zunahme in Lokalwährung wurde durch eine positive Preisgestaltung unterstützt. Regional gesehen stieg der Umsatz in Europa um 17 % in Lokalwährung. Ausschlaggebend ...

