Lonza soll in Visp drei weitere Produktionslinien für das Covid-19-Vakzin von Moderna aufbauen. Das haben der Schweizer Pharmakonzern und das amerikanische Biotech-Unternehmen nun vereinbart. Lonza plant, die drei neuen Produktionslinien in seine bestehende Anlage einzubauen und bis Anfang 2022 sequentiell in Betrieb zu nehmen. Damit würde sich die Wirkstoffproduktion am Standort verdoppeln. Bereits im Mai 2020 gaben die beiden Partner eine zehnjährige Kooperationsvereinbarung bekannt. Diese sieht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...