Um 12:19 liegt der der ATX TR mit -0.98 Prozent im Minus bei 6387 Punkten (Ultimo 2020: 5466, auf das All-time-High vom 9.7.2007 bei 6727,44 fehlen aktuell noch 5.32 Prozent). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +1.89% auf 32.35 Euro, dahinter Uniqa mit +1.21% auf 6.71 Euro und Flughafen Wien mit +0.92% auf 30.025 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15198 (+0.29%, Ultimo 2020: 13719). Heute haben wir einen Insurance Day bei den neuen Files im Web. - die Uniqa hat den GB beisteuerthttps://www.boerse-social.com/companyreports/2021/214432/uniqa_geschaftsbericht_2020 - die VIG ist in der Austrian Visual Worldwide Roadshow präsent: "Der Anspruch der VIG ist auch in außergewöhnlichen Zeiten unverändert: Das zu schützen, was zählt! Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...