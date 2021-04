Ort des Tages: Pfeifer Holding GmbH Headquarter. Pfeifer zählt zu den führenden Unternehmen der europäischen Holzindustrie. An acht Standorten in Österreich, Deutschland und Tschechien praktizieren sie ihre Philosophie: Passion for timber - Leidenschaft für die Arbeit mit Nadelhölzern. Sie konzentrieren sich auf die Fertigung von Holzprodukten für klar umrissene Bereiche: Holzbau, Betonschalungstechnologie, Verpackungsindustrie sowie Schnittholz und Hobelware. Vermeintliche Reststoffe wie z. Bsp. Sägespäne veredeln ihre Brennstoff-Spezialisten zu Trägern nachhaltiger Bio-Energie. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Kaya Hempel für den ...

