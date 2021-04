Cham (awp) - Die Landis+Gyr AG expandiert in Slowenien. So wurde eine Vereinbarung zum Erwerb von 75 Prozent des Aktienkapitals von Etrel d.o.o. unterzeichnet, wie der Anbieter von Energiemanagementlösungen am Freitagabend bekanntgab. Etrel ist im Bereich interaktive Ladestationen- und Softwarelösungen für Elektrofahrzeuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...