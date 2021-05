Die Analysten der Erste Group haben in ihrem aktuellen Equity Weekly Kommentare zu einigen heimischen Börsenotierten abgegeben. Hier die Zusammenfassungen: Zu Erste Group heißt es: "Die Erste Group hat sich für das Jahr 2021 das Ziel gesetzt, den Nettogewinn zu erhöhen. Grundlage dafür ist ein prognostizierter Wirt- schaftsaufschwung in Zentral- und Osteuropa mit einem realen BIP- Wachstum von 2,8% bis knapp 4,5% in den Kernmärkten. Vor diesem Hin- tergrund geht die Erste Group davon aus, dass ein Nettokreditwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich erreicht werden kann. Für die Risikokosten wird ein Rückgang erwartet, während sich das Betriebsergeb- nis verbessern soll. Aufgrund des erwarteten Auslaufens staatlicher Unter- stützungsmaßnahmen ist mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...