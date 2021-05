Mit Anfang April hat George Wallner die Leitung des Geschäftsfeldes Business Solutions innerhalb der Österreichischen Post AG übernommen."Die Unit Business Solutions ist der Leading Outsourcing Partner für alle digitalen und physischen Dokumentenverarbeitungsprozesse in Unternehmen. Wir servicieren aktuell rund 450 große und mittelständische Unternehmen, damit sie in ihrem Kerngeschäft erfolgreicher sind. Im Fokus unserer Investitionen stehen Automatisierungslösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, Robotics und digitale Identität", so George Wallner, Leiter des Geschäftsfeldes Business Solutions der Österreichischen Post AG und Geschäftsführer der Scanpoint GmbH. Seine Karriere bei der Post AG ...

