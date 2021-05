Frequentis hat eine weitere Akquisition abgeschlossen: "Die Lösungen von Orthogon erweitern unsere Angebotspalette in Bezug auf integrierte Gesamtlösungen in Bereich Air Traffic Management", erläutert Frequentis CEO Norbert Haslacher. "Gemeinsam können wir unseren Kunden jetzt ein noch umfassenderes Produktportfolio mit höherer Leistungsfähigkeit und verstärktem Digitalisierungsanteil bieten." Das Unternehmen mit Sitz in Bremen, das seit rund 30 Jahren erfolgreich in der Flugsicherung tätig ist, wird künftig unter "Frequentis Orthogon GmbH" firmieren. Laut Frequentis handelt es sich dabei um "einen innovativen Anbieter von Lösungen zur Luftverkehrssynchronisation für Flugsicherungszentralen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...