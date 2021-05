Mit Abgaben beendete der heimische Markt die Woche, der ATX ging mit einem Abschlag von 1,1% aus dem Handel, wobei die Kursverluste gegen Ende hin und vor allem in der Schlussauktion noch einmal ausgebaut wurden. Vor allem die schwächelnden Konjunkturdaten aus der Eurozone drückten auf die Stimmung, in der Eurozone war das Bruttoinlandsprodukt im Quartalsvergleich um 0,6% zurückgegangen, die Inflation hatte hingegen weiter zugenommen. Bestimmt wurde der Handel von den Ergebnisberichten einzelner Unternehmen, Strabag konnte nach der Vorlage von Jahresergebnissen ein Plus von 3,9% erzielen und war damit stärkster Wert des Tages, der Baukonzern berichtete zwar eine geringere Produktionsleistung, die sich um sieben Prozent auf 15,45 Milliarden reduzierte, allerdings ...

