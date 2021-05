Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 11:55 liegt der der ATX TR mit +0.70 Prozent im Plus bei 6425 Punkten (Ultimo 2020: 5466, auf das All-time-High vom 9.7.2007 bei 6727,44 fehlen aktuell noch 4.71 Prozent). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +2.27% auf 9.03 Euro, dahinter DO&CO mit +2.11% auf 72.5 Euro und Verbund mit +1.50% auf 69.325 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15140 (+0.03%, Ultimo 2020: 13719). - DAX zwischen Gewinnerholung und Ängsten vor grüner Kanzlerschaft- Statistik: Sell and Go away in May in Wien nicht sinnvoll- Aktienturnier: Palfinger holt Sieg und Ranglistenführung- PIR-News: UBM, Frequentis, Andritz, Post, LeitnerLaw, Uniqa, RBI, Wolftank-Adisa- Kurze: Biogena Group Invest, bet-at-home.com- Unser Robot sagt: UBM, Strabag, Addiko ...

