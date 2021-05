Fed: "Exzesse" - Notenbanker spricht Klartext! Marktgeflüster

Ein Beitrag von Markus Fugmann, vom 03.05.2021So etwas passiert selten: mit Robert Kaplan spricht ein Notenbanker der Fed Klartext und fordert einen baldigen Ausstieg aus der ultralaxen Geldpolitik! Es gebe "Exzesse" und "Ungleichgewichte" an den Märkten, die kaum mehr einzufangen seien, so der Chef der Fed aus Dallas. Vor allem der US-Immobilienmarkt so viel zu heiß gelaufen - das ist eine deutliche Warnung vor dem erneuten Platzen einer Immobilienblase (die zuletzt bekanntlich die Finanzkrise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...