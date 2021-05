Vor der Corona-Pandemie war die Herstellung der FFP2-Masken in asiatischer Hand - wie auch die Fertigung der entsprechenden Produktionsmaschinen. Zu Beginn der Coronakrise hat Ruhlamat, Marksuhl, auf Deutschland einen größeren Bedarf an FFP2-Masken zukommen sehen und eine Maschine für deren Herstellung entwickelt. Sie produziert bis zu 50.000 Masken am Tag - mitsamt der erforderlichen Beschriftung, ...

