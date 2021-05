Für unser nächstes Börse Social Magazine (https://boerse-social.com/magazine) haben wir mit UBM-Finanzvorstand Patric Thate über den neuen Bond, die Herausforderungen für einen CFO in der Pandemie, Akquisitionen und die Wichtigkeit von Liquidität gesprochen. Und auch über die Aktie. Hinsichtlich Börsenpräsenz sagt Thate: "Natürlich wäre es von Vorteil, wenn wir mehr Volumen in die Aktie bekämen. Wir sind schon länger mit dem Handelsvolumen unzufrieden, weil das geringe Volumen für eine gewisse Investorenschicht, die gerne in die Aktie investieren möchte, eine Einschränkung ist. Die haben gewisse Regularien und da braucht es eine gute Handelbarkeit der Aktie. Das limitiert uns in einer gewissen Art und Weise. Wir arbeiten aber schon lange an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...