Um 11:55 liegt der der ATX TR mit +0.70 Prozent im Plus bei 6425 Punkten (Ultimo 2020: 5466, auf das All-time-High vom 9.7.2007 bei 6727,44 fehlen aktuell noch 4.71 Prozent). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +2.27% auf 9.03 Euro, dahinter DO&CO mit +2.11% auf 72.5 Euro und Verbund mit +1.50% auf 69.325 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15140 (+0.03%, Ultimo 2020: 13719). Der ATX ist im April besser als der DAX gelaufen, obwohl der DAX mit seinem hohen Anteil an zyklischen Werten (Industrie, Grundstoffe und zyklische Konsumgüter) ebenso gut für eine deutliche Gewinnerholung positioniert ist, zudem die DAX-Gewinnschätzungen in den letzten drei Monaten stark angehoben wurden (8,1% vs. 5,5% im 4. Quartal). Als Problem sieht man aber eine potenzielle grüne ...

