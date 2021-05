Die an der Wiener Börse gelistete Biogena Group Invest teilt mit, dass Vorstand Roman Huber auf eigenen Wunsch mit Wirksamkeit zum 31. Mai 2021 vorzeitig ausscheiden wird. Er legt darüber hinaus alle Funktionen in den Biogena Group Gesellschaften per sofort zurück und scheidet zum 31. Dezember 2021 aus der Biogena Group aus. Die Biogena Group Invest hat sich erst kürzlich über eine Aktienplatzierung knapp 5,8 Mio. Euro gesichert. Diese sollen zur Aufstockung des bestehenden 1,875 Prozent-Kommanditanteils an der Biogena Group Invest GmbH & Co KG um 2 Prozent verwendet werden. Beim Online-Gamingunternehmen bet-at-home.com beläuft sich der Brutto-Wett- und Gamingertrag im 1. Quartal 2021 auf 30,5 Mio. Euro und liegt somit um 5,5 Prozent unter dem ...

