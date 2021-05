Bitcoin ($): Ein Tanz auf dem Vulkan! Wie lange noch?

Ein Beitrag von Henrik Becker, vom 30.05.2021In der jüngsten Ausgabe, vom Januar dieses Jahres, hatte ich für Bitcoin ein Ansteigen bis in den Bereich von 60.000 Punkten (mittlerer Chart) in Aussicht gestellt. Daran anschließen sollte sich eine größere Korrektur, in deren Verlauf die Internetwährung ca. 50 Prozent des Wertes verlieren sollte. Der erste Teil der Prognose kann als realisiert angesehen werden. Die aktuell noch laufende Korrektur hat das ihr gegebene Potenzial noch nicht ausgespielt. ...

