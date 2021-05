Zürich (awp) - Beim Börsenneuling Polypeptide ist der bekannte Investor Rudolf Maag mit an Bord. Laut einer Meldung der Schweizer Börse hält er 3,32 Prozent am schwedischen Unternehmen, das seit letzter Woche an der SIX kotiert ist. Er ist damit nebst dem früheren Alleinaktionär Frederik Paulsen, der seine Anteile via die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...