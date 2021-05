Auch der heimische Markt startete freundlich in die neue Woche und in das neue Monat, für den ATX stand zu Handelsende ein Plus von 0,8% zu Buche. Rückenwind kam von den guten Einkaufsmanagerindices in den größten Staaten der Eurozone sowie von robusten deutschen Einzelhandelsdaten. Ansonsten waren Nachrichten gestern eher dünn gesät, Frequentis kauft das deutsche, auf Luftverkehrsoptimierung spezialisierte Unternehmen Orthogon, das gefiel den Anlegern aber nicht besonders und die Aktie musste 1,7% nachgeben. Die großen Banken hatten einen gemischten Tag, die Bawag musste um 0,3% abgeben, die Erste Group konnte sich um 0,5% verbessern und für die Raiffeisen gab es ein kleines Plus von 0,2%, die kleinere Addiko Bank musste 1,5% schwächer ...

