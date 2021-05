Die OboTech Acquisition SE notiert seit heute im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine SPAC - eine Special Purpose Acquisition Company. Ziel des Emittenten ist es eigenen Angaben zufolge, innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums ein operatives Unternehmen mit Hauptgeschäftsbetrieb in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, in Großbritannien oder in der Schweiz in den Bereichen Immobilientechnologie ("Proptech") und Klimatechnologie ("Climatech") zu erwerben, wie die Börse mitteilt. Zum Handelsstart notierten die Aktien bei 10,00 Euro, der Ausgabepreis lag bei 10,00 Euro. Ein SPAC-Listing ist eine Alternative zum klassischen IPO (Initial Public Offering). Bei einer SPAC handelt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...