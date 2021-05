Die Katek SE, an der mitunter die grosso tec AG, eine Gesellschaft von Sanierer Erhard Grossnigg und S&T-CEO Hannes Niederhauser, beteiligt ist, ist seit heute an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Der erste Kurs lag bei 27,90 Euro, der Ausgabepreis bei 23,00 Euro. Die Katek SE ist eigenen Angaben zufolge ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das Hardware- und Software-Entwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen im Markt für hochwertige Elektronik bzw. Elektronikdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München beschäftigt derzeit rund 2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland und Osteuropa.

