++ Gemischter Handel in Europa ++ DE30 unter Europas Top-Nachzüglern ++ Infineon, Vonovia und HelloFresh melden Ergebnisse ++ Die europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag gemischt gehandelt. Die Aktien aus Großbritannien, Frankreich, Russland und Spanien steigen, während die anderen Blue-Chips-Indizes Europas zulegen. Der deutsche Leitindex ist einer der schwächsten europäischen Indizes, da er um 0,6% fällt. Die russischen und spanischen Indizes sind heute die europäischen Outperformer. Quelle: xStation 5 Der DE30 notiert weiterhin seitwärts. Allerdings notiert der deutsche Leitindex in letzter Zeit überwiegend im unteren Bereich der April-Handelsspanne. Der SMA200 und das 38,2% Retracement des Abwärtsimpulses von Mitte ...

