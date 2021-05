Um 11:37 liegt der der ATX TR mit +1.08 Prozent im Plus bei 6498 Punkten (Ultimo 2020: 5466, auf das All-time-High vom 9.7.2007 bei 6727,44 fehlen aktuell noch 3.53 Prozent). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +2.57% auf 34.875 Euro, dahinter Telekom Austria mit +2.34% auf 6.99 Euro und Porr mit +1.88% auf 16.22 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15144 ( -0.61%, Ultimo 2020: 13719). Beim ATX TR ist nun der 29.1.2018 im Fokus, das war der Tag, an dem es zuletzt gelungen ist, über dem Wert von 6500 zu schliessen. Dies gleich mit 6548,42 Punkten. Zur Erinnerung: Der ATX TR war vor drei Jahren knapp an sein All-time-High aus dem Jahr 2007 bei 6727,44 Punkten herangekommen, konnte es aber nicht übertreffen. Und: Die Wiener Börse hat gestern nach Marktschluss die ...

