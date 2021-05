Die Bietergemeinschaft bestehend aus Porr, Hinteregger, Marti Tunnel AG und Marti GmbH hat sich als Bestbieterin durchgesetzt und wurde von Verbund mit der Errichtung des Pumpspeicherwerks Limberg III in Kaprun beauftragt. Der Baustart ist für Frühsommer 2021 vorgesehen. Die Fertigstellung für 2025. Das Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf rund 150 Mio. Euro (Anteil Porr/Hinteregger rund 75 Mio. Euro).Porr ( Akt. Indikation: 16,10 /16,32, 1,82%) Die Lenzing Gruppe wird mehr als 200 Mio. Euro in ihre Produktionsstandorte in Purwakarta (Indonesien) und Nanjing (China) investieren, um bestehende Kapazitäten für Standardviscose in Kapazitäten für umweltverträgliche Spezialfasern umzuwandeln.Für die Analysten der Baader Bank sind die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...