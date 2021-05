Inflationsslalom im Sommer. Die letzten Monate waren ja von so einigen Ereignissen geprägt, die allesamt in unser tägliches Leben massiv eingegriffen haben. Und zwar unser Aller tägliches Leben. Auch die Notenbanken, Finanzhaushalte und Wirtschaftsstrukturen waren von diesen Ereignissen gewaltig beeinflusst und haben nun, wo man beginnt Licht am Ende des Corona-Tunnels zu sehen, genug mit der Verarbeitung all dieser Effekte zu tun. Den Börsen tat dies in Summe gesehen gut. Die Finanzhilfen sorgten für positive Perspektiven für "die Zeit nach Corona", die Impfentwicklungen prägten das Timinig für diesen Prozess und die Notenbanken passten auf, dass nicht der eine oder andere Staatshaushalt hinten herunterfiel. Alles gut. Alles in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...