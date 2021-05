Die US-Technologiebörse Nasdaq und der DAX liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Seit Jahresanfang liegen beide Indizes zehn Prozent im Plus. Die Ausgangslage könnte verschiedener aber nicht sein. Quelle: shutterstock.com So kommen die deutschen Aktien beinahe schon aus der Versenkung. Still und heimlich, aber nicht unbemerkt, spurteten sie im März an der Nasdaq vorbei - zumindest was die 2021er-Performance angeht. Längerfristig wohlgemerkt sieht der DAX relativ zur Nasdaq freilich nach wie vor kein Licht. Indes hat sich die Schwäche, die die Tech-Aktien von Mitte Februar bis Anfang März des laufenden ...

