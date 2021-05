Der Elektronik-Händler RS Components (RS) hat UVC-Luftreiniger des deutschen Herstellers Herbert Waldmann in sein Lieferprogramm aufgenommen. Die Geräte befreien die Luft in Innenräumen von Krankheitserregern wie SARS CoV-2. Die Luftreiniger der Zapp-Serie von Waldmann leiten die Raumluft durch das zylindrische, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse, in dem eine röhrenförmigen UVC-Lampe die vorbeiströmende Luft bestrahlt. Das Licht dieser Wellenlänge ...

