Dies gab der Energiekonzern BKW am Dienstag bekannt. Er hofft auf einen Baubeginn im Frühling 2022.Alle Rekurse seien vom Verwaltungsgericht für ungültig erklärt worden, schreibt die BKW. Allerdings könnten die Beschwerdeführer in letzter Instanz noch an das Bundesgericht gelangen. Gemäss BKW handelte es sich bei den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...