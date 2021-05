Wolftank-Adisa hat von Sasa aus Südtirol den Auftrag zum Bau einer Wasserstofftankstelle in Bozen für den Betrieb und die Betankung ihrer zwölf neuen Wasserstoffbusse erhalten. Peter Werth, CEO der Wolftank-Gruppe: "Der Zuschlag der Sasa ist eine tolle Referenz für uns sowie ein weiterer Ansporn unser langjähriges Know-How bei der Planung, dem Bau und Betreiben von Gasanlagen und Tankstellen in den Dienst der Nachhaltigkeit und Umwelt in Europa zu stellen". Die neue Infrastruktur entsteht im Rahmen der von der EU geförderten Projekte JIVE und MEHRLIN, die den Ausbau von Wasserstoffmobilität und den Bau von Wasserstofftankstellen für Busflotten vorsehen und vom Land Südtirol und den genannten EU-Projekten getragen werden. In der ...

