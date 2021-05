Niederweningen (awp) - Bucher Industries expandiert in der Schweiz. Von Lenze Schmidhauser in Romanshorn übernimmt die Bucher-Tochter Hydraulics das Geschäft für mobile elektrische Antriebstechnik, Lenze Mobile Drives. Damit will sich Bucher stärker auf den Trend der Elektro-Mobilität ausrichten, wie der Hersteller von ...

