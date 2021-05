Die aktuell längste Serie: Telefonica mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.49%) - die längste Serie dieses Jahr: Twitter 11 Tage (Performance: 46.37%). Tagesgewinner war am Dienstag EHang mit 4,05% auf 24,13 (29% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -20,18%) vor BT Group mit 3,24% auf 1,91 (323% Vol.; 1W 5,82%) und Sberbank mit 3,08% auf 13,40 (111% Vol.; 1W 3,47%). Die Tagesverlierer: Ballard Power Systems mit -19,74% auf 16,26 (144% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -27,80%), SolarEdge mit -15,95% auf 218,57 (297% Vol.; 1W -24,67%), BioNTech mit -15,33% auf 176,88 (737% Vol.; 1W 2,34%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Microsoft (16233,24 Mio.), Nvidia (11633,84) und Advanced Micro Devices, Inc. (9306,53) ....

