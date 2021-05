Die aktuell längste Serie: Commerzbank mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 16.89%) - die längste Serie dieses Jahr: Lyft 11 Tage (Performance: 31.48%). Tagesgewinner war am Dienstag AMS mit 5,92% auf 15,20 (223% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,57%) vor OMV mit 3,00% auf 43,24 (112% Vol.; 1W 2,59%) und Valneva mit 1,88% auf 13,58 (170% Vol.; 1W 16,27%). Die Tagesverlierer: Nordex mit -9,13% auf 20,90 (171% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -21,07%), SMA Solar mit -7,86% auf 42,92 (123% Vol.; 1W -15,26%), JinkoSolar mit -7,40% auf 34,16 (38% Vol.; 1W -13,87%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (40064,81 Mio.), Amazon (36029,5) und Apple (35175,3). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem ...

