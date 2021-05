Der Impfstoff-Entwickler Valneva SE hat die Preisspannen für die im Rahmen des öffentlichen Angebots in den USA ausgegebenen American Depositary Shares, die jeweils zwei Stammaktien repräsentieren und den Stammaktien, die außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten werden, festgelegt. Demnach liegt die Spanne pro ADS bei 24,04 bis 28,85 USD und der Aktien bei 10,0 bis 12,0 Euro. Wie berichtet, strebt Valneva ein Listing an der Nasdaq an. Goldman Sachs, Jefferies, Guggenheim Securities und Bryan, Garnier & Co. fungieren als gemeinsame Bookrunner für das Global Offering. Namsen Capital fungiert als Kapitalmarktberater von Valneva.

