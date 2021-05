Die zum Teil starken Rückschläge an den Finanzmärkten am gestrigen Dienstag sowie die erneut aufkeimenden Inflationssorgen drücken derzeit massiv auf die Stimmungslage der meisten Anleger. Das zeigen die vollautomatisierten Stimmungs-Analysen des AktienSensor Deutschland, die rund um die Uhr und in Echtzeit erstellt werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...