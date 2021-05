Nach unten ging es gestern für den heimischen Markt, wenngleich das Minus für den ATX mit 0,4% deutlich geringer ausfiel als bei den großen europäischen Indices. Auch in Wien war eine gewisse Unsicherheit angesichts der Befürchtungen eines Anziehens der Inflation zu beobachten, zusätzlich drückte die schwache Eröffnung in den USA auf die Stimmung. Ansonsten bestimmten Unternehmensnachrichten und Analystenstimmen die Bewegungen bei einzelnen Titeln. Credit Suisse bestätigte die Einstufung als "Outperform" für die OMV und behielt auch das Kursziel von 52,5 Euro unverändert bei, der Ölkonzern konnte sich um 3,0% verbessern, was aber auch durch die Erwartungen steigender Rohölpreise verursacht wurde, auch der ...

