Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt wird zur Wochenmitte eine Erholung erwartet. Nach dem starken Kursrückgang vom Vortag sei mit einer technischen Gegenreaktion zu rechnen, heisst es am Markt. Wie stark diese ausfällt, müsse sich zeigen. Die Inflationsangst, die am Vortag Verkäufe in grösserem Stil ausgelöst habe, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...