Die auf Konsumenten und KMU spezialisierte Addiko Bank hat den Nettogewinn im 1. Quartal auf 5,0 Mio. Euro verbessert (1Q20: -8,4 Mio. Euro). Die Risikokosten belaufen sich mit 4,1 Mio. Euro (1Q20: EUR -14,4 Mio.) auf einem im Vergleich zur Geschäftsentwicklung "angemessenen Niveau", wie das Unternehmen betont. Die CET1 Quote beträgt 20,0 Prozent (19,2 Prozent IFRS 9 fully-loaded), wobei die genehmigte Dividende von bis zu 46,6 Mio. Euro bereits von der aktuellen Kapitalquote abgezogen wurde. Die erste Dividendentranche von 7 Mio. Euro sei am 4. Mai 2021 ausgeschüttet worden. Das operative Ergebnis verringerte sich um 21 Prozent im Jahresvergleich auf 11,3 Mio. Euro (1Q20: EUR 14,3 Mio.), was auf ein geringeres Kreditvolumen sowie Einmalkosten und Rückstellungen ...

