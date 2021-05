Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 12:03 liegt der der ATX TR mit +1.30 Prozent im Plus bei 6484 Punkten (Ultimo 2020: 5466, auf das All-time-High vom 9.7.2007 bei 6727,44 fehlen aktuell noch 3.75 Prozent). Topperformer der PIR-Group sind Lenzing mit +3.33% auf 114.9 Euro, dahinter AT&S mit +2.77% auf 31.55 Euro und Strabag mit +2.44% auf 35.65 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15048 (+1.29%, Ultimo 2020: 13719). - Made me give you the eye and then panic (Janet)- Warimpex präsentiert sich in der Austrian Visual Worldwide Roadshow- R&B Aktien Global Aktiv Fonds: Roland Rupprechter bleibt positiv für Aktien, vor allem Zykliker- PIR-News: Lenzing, Addiko, RHI Magnesita, Frequentis, Andritz, FACC, Valneva, Wolftank Adisa- Kurze zu voestalpine und CA Immo- Unser ...

