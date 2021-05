Im 1. Quartal 2021 liegt FACC eigenen Angaben zufolge im Plan: Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 118,1 Mio. Euro (Q1 2020: 195,4 Mio. Euro). Der deutliche Rückgang von 39,6 Prozent zur Vergleichsperiode sei auf Anpassungen von Bauraten bei allen für FACC wesentlichen Flugzeugprogrammen in Folge der Covid-19-Pandemie zurückzuführen, so das Unternehmen. Das EBIT liegt bei 0,4 Mio. Euro (Q1 2020: 11,3 Mio. Euro), das Ergebnis nach Steuern bei -0,7 Mio. Euro (Q1 2020: +7,2 Mio. Euro). FACC geht nach einem sehr schwierigen Pandemiejahr 2020 mit einem stringenten Kosten- und Liquiditätsmanagement in das Jahr 2021. Aufgrund der erwarteten Umsatzentwicklung und der bereits eingeleiteten sowie zusätzlich geplanten Kostenreduktionsmaßnahmen prognostiziert ...

