Warimpex präsentiert sich in der Austrian Visual Worldwide Roadshow: "Das vergangene Jahr war gesellschaftlich wie wirtschaftlich von der Covid19-Pandemie geprägt. Im Warimpex-Konzern waren die wesentlichen Effekte der Corona-Krise vor allem im ersten Halbjahr 2020 spürbar. Die Entwicklung der zweiten Jahreshälfte verlief vergleichsweise stabil. Warimpex steht zu Beginn des aktuellen Geschäftsjahres 2021 weiterhin auf solidem wirtschaftlichem Fundament. 73 % unseres Gesamtportfolios umfassen Büroimmobilien mit vertraglich gesicherter, langfristiger Vermietung. Hier waren kaum Auswirkungen erkennbar. Attraktive Standorte und die hohe Qualität der Assets sind dabei ein wesentlicher Vorteil. So wurden fast alle unsere Büroimmobilien in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...