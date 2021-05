In der Lebensmittelproduktion muss jeder Prozessschritt hohen Hygieneanforderungen genügen und die Standards werden immer strenger. Speziell dafür hat Alfa Laval nun die neue Dekanter-Zentrifuge Foodec Hygiene Plus entwickelt. Die Dekanter Plus haben eine Vielzahl von Features, die für eine möglichst hohe Hygiene und effiziente Reinigung entwickelt wurden. Zum Beispiel lässt sich die Trommel über Drainageöffnungen entleeren. Das verbessert die Reinigungswirkung insgesamt und reduziert ungeplante ...

