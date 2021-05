Palfinger Marine beliefert den Offshore-Windpark Greater Changhua, welcher in taiwanesischen Gewässern gebaut werden, mit Hebelösungen. Auf den Offshore-Unterstationen (OSS) der Offshore-Windparks Greater Changhua 1 & 2a werden zwei PTM 1800-Teleskopkrane eingesetzt. Der Windparkkomplex wird in der Taiwanstraße zwischen etwa 35 km und 60 km vor der Küste des Landkreises Changhua gebaut. Mit einer Leistung von 900 MW sind die Offshore-Windparks Greater Changhua 1 & 2a die größten Windparks an der Küste Taiwans und können rund eine Million Haushalte mit sauberem Strom versorgen. Palfinger rüstet die zwei Offshore-Umspannwerke (OSS) mit zwei LDB-Davitkranen PF14000-4,0 m sowie zwei der größten Teleskopkrane PTM1800A aus. Die ...

