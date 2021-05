Der Impftoff-Entwickler Valneva startet heute an der US-Börse Nasdaq. "Die ADSs wurden zur Notierung am Nasdaq Global Select Market zugelassen und werden voraussichtlich am 6. Mai 2021 unter dem Tickersymbol "VALN" gehandelt", teilt das Unternehmen mit. Im Zuge einer Kapitalerhöhung wurden 7.082.762 Aktien, bestehend aus einem öffentlichen Angebot von 2.318.881 American Depositary Shares ("ADS"), die jeweils zwei Stammaktien repräsentieren, und einer gleichzeitigen Privatplatzierung von 2.445.000 Stammaktien in Europa ausgebeben. Der Gesamtbruttoerlös wird voraussichtlich ca. 93,5 Mio. US-Dollar betragen, was ca. 77,9 Mio. Euro entspricht. Der Ausgabepreis wurde auf 11,0 Euro pro Stammaktie und auf 26,41 US-Dollar pro ADS festgelegt.

Den vollständigen Artikel lesen ...