++ Europäische Märkte dürften flach eröffnen ++ Entscheidungen von 3 Zentralbanken ++ Wahlen in Schottland ++ Die europäischen Aktienmärkte dürften am Donnerstag mehr oder weniger unverändert eröffnen. Der heutige Wirtschaftskalender wird von Zinsentscheidungen und Reden von Zentralbankern dominiert. Es wird jedoch erwartet, dass alle drei Zentralbanken, die heute ihre Entscheidungen bekannt geben werden - Norges Bank, Bank of England und Zentralbank der Republik Türkei ...

