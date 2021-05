Unter dem Strich stand zwar immer noch ein leichter Verlust von 0,9 Millionen Euro, doch näherten sich die Kölner wieder dem Erreichen der Gewinnschwelle deutlich an, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. Im Vorjahreszeitraum war für Deutz noch ein Fehlbetrag von 10 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...